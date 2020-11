Revivez l’excitation de la victoire de la Coupe Vanier par les Carabins!

En collaboration avec

Certains événements sportifs s’inscrivent à jamais dans l’histoire d’un sport. Du côté du football universitaire, il est juste de dire que l’année 2014 a marqué un tournant dans le parcours des Carabins. L’équipe de l’Université de Montréal avait alors réussi l’invraisemblable : mettre un terme à la dynastie du Rouge et Or de Québec en remportant la Coupe Vanier.

Encore aujourd’hui, on se souvient de l’année 2014 comme celle où les partisans ont défilé dans la rue de la métropole pour célébrer une série de victoires longuement attendues. Du côté des entraîneurs et des joueurs de la formation montréalaise, le souvenir demeure impérissable.

À l’occasion de la rediffusion de trois matchs iconiques qui ont mené à la victoire de la Coupe Vanier en 2014, Danny Maciocia, Byron Archambault et Gabriel Cousineau nous confient l’émotion qu’ils ressentent en y repensant, près de 7 ans plus tard. Tous encore très actifs dans le milieu du football, il y a fort à parier que cette année mémorable demeure une source d’inspiration dans leurs fonctions professionnelles actuelles.

Une série à voir et à revoir

Rendus disponibles grâce aux Carabins, les trois matchs sont à nouveau diffusés dans le cadre de la série Les Retrouvailles : la consécration de 2014. Tous ont été revus afin d’offrir un montage enlevant des meilleurs moments et de quelques témoignages.

Tandis que la Coupe Dunsmore 2014 a déjà été présentée et est disponible pour visionnement sur la chaîne YouTube des Carabins, la Coupe Uteck 2014 et la Coupe Vanier 2014 seront diffusées en direct sur la page Facebook des Carabins, le 19 et 26 novembre prochains, puis disponibles sur YouTube.

Les spectateurs de 2020 auront la chance d’y entendre les commentaires de plusieurs invités et de profiter de l’animation d’Alexandre Laganière, ancien membre de la formation et aujourd’hui analyste des matchs des Alouettes.

Bien que tous connaissent l’issu des matchs, il demeure fascinant d’observer la finesse du jeu de joueurs comme Byron Archambault, Gabriel Cousineau, Jean-Samuel Blanc, Régis Cibasu, Mikhaïl Davidson, Sean Thomas Erlington et Mathieu Girard, sous la gouverne de l’entraîneur Danny Maciocia et du coordonnateur offensif Marco Iadeluca.

Coupe Dunsmore: une première pour l’UdM

La victoire des Carabins à la Coupe Dunsmore a créé une véritable onde de choc dans le football universitaire en mettant fin à la domination du Rouge et Or à Québec. Les Carabins ont alors brisé une séquence de 70 victoires à domicile pour l’équipe de l’Université Laval.

Le capitaine, joueur étoile et leader incontesté de l’époque, Byron Archambault, est à nouveau ému lorsqu’il songe à ces rencontres. «Le sentiment que tu ressens en revoyant ces matchs-là est vraiment intense, j’ai eu l’impression d’être transporté en 2014....»

Il revoit bien entendu toutes les prouesses sportives de l’équipe, mais garde aussi un souvenir très franc de l’état mental des joueurs et de leur union. «On a été chanceux, on a vécu de très beaux moments en équipe. On était une famille.», raconte celui qui a par la suite joué dans la Ligue canadienne de football et qui est aujourd’hui directeur du développement des joueurs des Alouettes.

Coupe Uteck : la plus bruyante de l’histoire

La victoire de la Coupe Uteck par les Carabins a tant soulevé l’excitation des fans que cette demi-finale, qui avait alors lieu pour la première fois au CEPSUM, est encore reconnue comme le match le plus bruyant de l’histoire du stade.

Désigné comme joueur par excellence du match, Gabriel Cousineau, véritable joueur dominant et quart-arrière vedette, garde d’excellents souvenirs de 2014. «Me remémorer ces beaux moments me fait chaud au cœur. Juste d’en parler j’ai les mains moites d’excitation et d’anxiété, et pourtant je connais la fin!»

Gageons que celui qui a ensuite connu une carrière d’entraîneur chez les Carabins et qui est actuellement coordonnateur offensif au Cégep André-Grasset ne peut s’empêcher de visionner les matchs avec un œil averti d’entraîneur. Quoi qu’il en soit, il assure qu’il le fait avec beaucoup de plaisir : « Je suis content de revivre ces matchs avec les partisans. J’ai hâte de les revoir dans les estrades et de leur donner un bon show.»

Coupe Vanier : Montréal, ville de football

La saison 2014 s’est conclue de manière incroyable pour les Carabins avec la victoire de la 50e Coupe Vanier. Près de 23 000 spectateurs étaient alors présents au Stade Mémorial Percival-Molson, ce qui en fait encore à ce jour le plus grand rassemblement de l’histoire du sport universitaire au Québec.

L’entraîneur de l’époque, Danny Maciocia, ressent encore beaucoup de fierté en repensant à cette année enlevante. « Ce sont des moments uniques et spéciaux dans le football universitaire et dans ma carrière. De revenir dans ma ville natale et de connaître une victoire aussi spectaculaire a été vraiment unique et je conserverai ces souvenirs avec moi pour le reste de ma vie.»

Même si Danny Maciocia a par la suite continué de cumuler les victoires et qu’il est à ce jour le seul entraîneur de l’histoire à avoir remporté la Coupe Grey et la Coupe Vanier, il s’émeut encore devant la rediffusion de ces matchs : « Revoir ces matchs m’a donné et me donne encore des frissons ». Maintenant directeur général des Alouettes de Montréal depuis le début de l’année, Danny Maciocia a marqué à jamais le parcours des Carabins.

