COVID-19: la NFL serre la vis

La NFL aurait informé les 32 équipes du circuit qu’elles devront se soumettre à un protocole intensifié contre la COVID-19 d’ici la fin de la saison.

C’est du moins ce qu’a rapporté Tom Pelissero de NFL Network.

Toutes les réunions d’équipe devront maintenant être tenues virtuellement ou dans de larges espaces. Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire pendant les pratiques sur le terrain.

«Alors que nous progressons dans la saison, il sera possiblement nécessaire de prendre d’autres mesures pour faire face à la situation», a indiqué le commissaire Roger Goodell dans le mémo envoyé aux équipes, selon Pelissero.

Depuis le début de la saison, le protocole intensif était imposé aux organisations aux prises avec un ou des cas de COVID-19 ou ayant joué récemment contre une équipe touchée par le virus.

Jusqu’à présent, 28 équipes de la NFL ont utilisé le protocole intensif au moins une fois, alors que 16 l’ont utilisé plusieurs fois.

Un protocole efficace

L’efficacité du protocole intensif dans un contexte d’augmentation des cas de COVID-19 aux États-Unis a convaincu les autorités de la ligue d’instaurer le changement.

Plus tôt cette semaine, la NFL a révélé que 17 joueurs ont été déclarés positifs à la COVID-19 entre les 8 et 14 novembre et que 35 personnes à l’emploi d’une équipe ont également contracté le virus lors de la même période.

Les cas ont continué d’apparaitre cette semaine à travers la ligue. Ce fut au tour des Eagles de Philadelphie, jeudi, de placer trois joueurs sur la liste de la COVID-19 après que le receveur J.J. Arcega-Whiteside eut reçu un diagnostic positif, a révélé le USA Today.