Marc Bergevin en entrevue à «JiC»

La chaîne TVA Sports s’impliquera lors de la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate, jeudi, puisque ses émissions «JiC» et «Dave Morissette en direct» accueilleront des invités en lien avec cette cause, dont le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin.

Dès 17 h, Jean-Charles Lajoie, lui-même l’un des ambassadeurs de la campagne Noeudvembre de PROCURE, recevra deux autres ambassadeurs. Il s’agira de Bergevin ainsi que de l’ancien pilote et analyste Bertrand Godin, qui a travaillé aux côtés de Jean Pagé – ex-porte-parole de PROCURE décédé de la maladie en décembre 2019 - à TVA Sports lors de description de courses automobiles.

En compagnie de Bergevin, l’animateur discutera évidemment de son implication dans cette cause, mais également des derniers mois ainsi que du retour imminent du hockey de la Ligue nationale de hockey.

«TVA Sports est très fière de contribuer à cette cause touchant autant d’hommes au Québec et à travers le monde. À travers ces rencontres dans nos émissions, jeudi, nous espérons aider à notre façon la sensibilisation et la recherche et à réduire ce nombre de diagnostic quotidien», a déclaré le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu.

Cependant, ce n’est pas tout. À 21 h, ce sera au tour de «Dave Morissette en direct» de rendre hommage à Jean Pagé en accueillant notamment sa fille Isabelle, qui a pris la relève en étant l’une des porte-paroles de PROCURE.

L’émission permettra également de revivre l’ambiance de «110 %», que Jean Pagé a animée pendant plusieurs années. Les anciens débatteurs ainsi qu’ambassadeurs de Noeudvembre Michel Bergeron et Jean-Charles Lajoie y prendront part en compagnie d’invités surprise.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, qui a aussi combattu un cancer de la prostate et qui est également un ambassadeur de Noeudvembre, sera parmi les invités.