LNH: les joueurs ne la trouvent pas drôle

Les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) ne semblent pas trouver très drôle le dernier souhait exprimé par la partie patronale dans les négociations entourant la prochaine saison.

Selon ce qui circule, la Ligue aimerait que les joueurs consentent à un report de 13% de leur salaire la saison prochaine. Or, en signant la dernière convention collective, ils avaient déjà accepté un report de 10% de leur rémunération.

Le comité exécutif de l’Association des joueurs devait d’ailleurs prendre part à une conférence téléphonique en fin d'après-midi, mercredi.

Et selon ce qu’a confié à Renaud Lavoie une source au sein du syndicat, la LNH et ses propriétaires auront droit à une réponse très claire par rapport à la demande mentionnée plus haut.

«À mots couverts, elle m’a dit la chose suivante : "Si les joueurs, quatre ou cinq mois après avoir signé la convention collective, demandaient aux propriétaires de faire une modification, que crois-tu qu’ils répondraient?"», a raconté le journaliste de TVA Sports.

On lit entre les lignes : un non catégorique.

Il régnerait présentement chez les joueurs «cette fameuse unité que l’on n'a jamais sentie dans les 10 ou 15 dernières années», a expliqué Lavoie.

«Je vais te dire une chose. Il y en a plusieurs à qui je parle qui sont sur l’appel présentement et qui me disent : "Non, on a assez donné, on a permis aux propriétaires de perdre moins d’argent. On a accepté de jouer les séries gratuitement et, là, on nous en redemande plus?"»

