Cédric Desruisseaux ne ralentit pas

Cédric Desruisseaux a inscrit trois points, dont deux buts, pour aider les Islanders à vaincre les Mooseheads de Halifax par la marque de 5 à 3, mercredi, à Charlottetown.

L’attaquant de Victoriaville compte maintenant 19 buts en 14 matchs cette saison et occupe le sommet des meilleurs marqueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

C’est toutefois Brett Budgell qui a fait la différence en marquant son quatrième but de la saison en fin de deuxième période.

Du côté des visiteurs, Markus Vidicek a enfilé l’aiguille à deux reprises.

Il s’agissait d’une quatrième victoire en autant de matchs pour les Islanders.

Lafrance et Element se signalent

À Sydney, Félix Lafrance et Shawn Element ont tous récolté deux buts et deux aides dans un gain de 8 à 6 des Eagles de Cap-Breton face aux Sea Dogs.

Lafrance a contribué au but gagnant, inscrit par Jarrett Baker avec moins de sept minutes à faire au temps réglementaire. L’attaquant québécois a ensuite marqué le but d’assurance dans un filet désert.

Nathan Larose et Ryan Francis se sont aussi illustrés pour l’équipe locale en enregistrant un but et deux aides chacun.

William Grimard a fait face à 41 tirs devant la cage des Eagles tandis que Noah Patenaude a cédé sept fois sur 33 lancers devant le filet des Sea Dogs.