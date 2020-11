Ken Griffey fils devient propriétaire des Sounders

L’ancienne gloire du baseball majeur Ken Griffey fils est devenue l’un des actionnaires des Sounders de Seattle, une équipe de soccer évoluant dans la Major League Soccer.

C’est ce que le club a annoncé, mardi, sans spécifier quel pourcentage de la concession l’athlète et son épouse ont obtenu.

Griffey se joint ainsi à un groupe de propriétaires qui comprend le quart-arrière des Seahawks de Seattle Russell Wilson et le rappeur Macklemore.

«Je voulais faire partie de quelque chose, pas seulement pour moi, mais pour que mes enfants soient fiers», a indiqué Griffey fils au site internet des Sounders.

L’ex-joueur de baseball a d’ailleurs de grandes aspirations pour sa nouvelle équipe.

«Je ne joue pas pour être compétitif, je joue pour gagner», a-t-il déclaré. Je veux que les Sounders soient comparés aux Yankees [de New York]. Vingt-sept ou 28 championnats. C’est ce que je pense, c’est ce que je veux.»

Griffey fils a disputé la majeure partie de la carrière dans l’uniforme des Mariners de Seattle, soit de 1989 à 1999 et en 2009 et 2010. L’homme de 50 ans a terminé son illustre carrière avec 630 coups de circuit et 1836 points produits, ce qui lui a valu une place au Temple de la renommée du baseball.

Il a également été invité à 13 matchs des étoiles et a remporté 10 Gants d’or.

Griffey fils n’est pas le premier athlète à investir dans une équipe sportive qui n’évolue pas dans sa discipline de prédilection. Magic Johnson (basketball) est l’un des actionnaires des Dodgers de Los Angeles (baseball) et Patrick Mahomes (football) est l’un des propriétaires des Royals de Kansas City (baseball).