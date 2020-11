Des Redmen aux... Redbirds!

L’Université McGill a dévoilé mardi le nouveau nom de ses équipes sportives masculines, qui s’appelleront désormais les Redbirds.

Cette identité remplacera la précédente - les Redmen -, qui avait été abandonnée en mai 2019. McGill la jugeait offensante pour les membres des Premières Nations. À la fin de l’année dernière, l’Université avait demandé l’aide de la communauté afin de trouver un nom à ses équipes.

Dans un communiqué émis en avant-midi, elle a dit être «désireuse de saluer les traditions et l’histoire du Service des loisirs et des sports, tout en fédérant sa communauté».

«Cette décision intervient au terme d’un long processus de consultation, d’échanges et de délibération, a déclaré Fabrice Labeau, coprésident du comité de dénomination des équipes sportives masculines. Le comité a étudié plusieurs dénominations au cours de son mandat et a finalement opté pour Les Redbirds, parce que ce nom évoque bien le Service des loisirs et des sports tant dans ce qu’il a été par le passé que dans ce qu’il est aujourd’hui.»

Le Comité a reçu 1238 propositions contenant au total 230 noms.

«Je suis convaincu que nos athlètes masculins continueront de réaliser des exploits et de faire honneur à l’Université pour les années à venir, a précisé Hubert T. Lacroix, diplômé de l’Université et coprésident du comité de dénomination. Nos équipes sportives sont un élément essentiel de la communauté et de l'expérience mcgilloise, et je suis persuadé que nous pouvons tous être fiers de ce nouveau nom.»

Vote sans équivoque

En novembre 2018, les étudiants de McGill avaient appuyé à 78,8 % un changement de nom dans le cadre d’un référendum pour lequel 5856 personnes ont accepté de se prononcer.

«Ce résultat montre un besoin de rapidité. Les gens ont besoin que le nom change maintenant», avait à l’époque affirmé Tomas Jirousek, le commissaire aux affaires autochtones de l’Association étudiante de McGill.

Pour revenir aux Redbirds, l’Université a rappelé l’utilisation passée de ce nom de plusieurs de ses clubs, équipes et événements sportifs: le Red Birds Ski Club, fondé en 1928 par trois diplômés de McGill; l'équipe de ski nordique de McGill au début des années 1930; la formation de baseball de McGill de la fin de la décennie 1990 et du début de la suivante. De plus, le Service des loisirs et des sports organisait traditionnellement un tournoi de basketball à l'automne connu sous le nom de Redbird Classic.

Chez les femmes, McGill continue d’utiliser le nom «Martlets» pour ses différentes équipes.