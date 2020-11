Changement de garde à la présidence des Cubs

Theo Epstein quittera son poste de président des opérations baseball des Cubs de Chicago, vendredi, et sera remplacé par le directeur général Jed Hoyer.

C’est ce que le propriétaire de l’équipe, Tom Ricketts, a annoncé mardi. Epstein, 46 ans, occupait cette fonction depuis 2011. Il a ainsi participé à la conquête de la Série mondiale du club en 2016, qui mettait fin à une disette de 108 ans.

Auparavant, il a œuvré comme DG des Red Sox pendant neuf campagnes. Il était en place lorsque l’équipe du Massachusetts a triomphé en 2004 et 2007.

«Theo et moi communiquons sur ce possible changement depuis quelques années, et nous avons travaillé ensemble pour une transition qui a du sens pour les Cubs et pour lui, a déclaré Ricketts dans un communiqué. Nous avons connu notre période la plus fructueuse depuis plus d’un siècle sous la direction de Theo. Nous lui sommes reconnaissants de tout ce qu’il a donné à cette organisation et à cette ville.»

«Pour le reste de ma vie, je chérirai cette chance d'avoir fait partie de la grande organisation des Cubs pendant cette période historique, a quant à lui indiqué Epstein. Mais je pense que c'est la bonne décision pour moi, même si elle est difficile.»

Pour sa part, Hoyer est à l’emploi des Cubs depuis 2011. Il a également été le DG des Padres de San Diego pendant deux ans, de 2009 à 2011. Auparavant, il a été l’adjoint d’Epstein avec les Red Sox.

«J'ai eu la chance de travailler aux côtés de Theo pendant 17 des 19 dernières années, a souligné Hoyer. Je n'aurais pas pu avoir un meilleur mentor ou un ami plus fidèle et plus digne de confiance. Il a déjà changé deux concessions légendaires avec sa passion, sa créativité, son intelligence et son leadership. Je n'ai aucun doute que les prochains chapitres de sa carrière seront tout aussi impressionnants et percutants.»