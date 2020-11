Des invités qui gravitent autour de l'action

Dave Morissette en direct présentera cette semaine quatre émissions spéciales réunissant des personnalités québécoises gravitant autour de l’action sur une patinoire, sur un terrain de soccer, sur un terrain de tennis ou tout autre milieu sportif.

Lundi à 21h15, Dave Morissette accueillera six journalistes et chroniqueurs qui partageront les meilleurs souvenirs de leur carrière en étant affectés à la couverture du hockey et des Canadiens de Montréal, incluant Elizabeth Rancourt, Marc-André Perreault, Renaud Lavoie, le membre du Temple de la renommée Yvon Pedneault, Jonathan Bernier du Journal de Montréal et Danielle Rainville, qui a été la première femme à avoir animé une ligne ouverte de sport à la radio, dont plusieurs années avec Michel Bergeron.

Mardi à 21h30, les «joueurnalistes» seront en vedette et pour l’occasion, Dave Morissette discutera avec ces athlètes qui font maintenant carrière dans les médias : les hockeyeurs Patrick Lalime et Philippe Boucher, les footballeurs Charles-Antoine Sinotte et Matthieu Quiviger, ainsi que la joueuse de tennis Valérie Tétreault.

Mercredi à 21h30, le poste de président d’équipe de sport sera à l’avant-plan et pour l’occasion, Kevin Gilmore de l’Impact de Montréal sera l’invité de Dave Morissette. Avant d’avoir été nommé président et chef de la direction du Bleu-blanc-noir en janvier 2019, Kevin Gilmore a cumulé 25 ans d’expérience dans le domaine du sport.

Finalement, jeudi, Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate, Dave Morissette en direct et JiC feront des émissions spéciales avec plusieurs invités impliqués avec PROCURE et son porte-parole Jean Pagé, décédé il y a moins d’un an de cette maladie.