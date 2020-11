Le prix du retour de l’année à Bradley Wright-Phillips

La Major League Soccer (MLS) a commencé la distribution de ses trophées individuels pour la saison 2020 et l’attaquant Bradley Wright-Phillips et le milieu de terrain Lucas Zelarayan ont été les premiers à être honorés, vendredi.

L’Anglais a d’abord été crédité du retour de l’année en MLS. Buteur iconique des Red Bulls de New York pendant sept saisons, le vétéran de 35 ans s’est retrouvé sous d’autres cieux pour la première fois en Amérique du Nord, en 2020.

Flanqué de Diego Rossi, Wright-Phillips a fait la pluie et le beau temps pour le Los Angeles FC. Il a inscrit huit buts en plus d’ajouter six passes décisives, en seulement 18 apparitions. L’an dernier, il n’avait été en mesure de trouver le fond du filet qu’à deux reprises.

De son côté, Zelarayan a été élu nouveau venu de l’année dans le circuit Garber.

Le Crew de Columbus y a été d’un coup de maître en s’octroyant les services du milieu argentin en décembre 2019, contre un montant d’argent record pour le club. Le joueur désigné, âgé de 28 ans, a marqué six fois et a délivré quatre passes décisives, étant particulièrement efficace en fin de rencontre.

Les deux trophées ont été décernés à la suite d’un sondage effectué auprès des entraîneurs et des joueurs de la MLS, ainsi que des membres des médias.