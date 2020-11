Bobby Ryan raconte comment il est débarqué à Detroit

L’arrivée de l’attaquant Bobby Ryan chez les Red Wings de Detroit peut paraître surprenante aux yeux de certains, mais le principal intéressé croit plutôt que ce nouveau mariage est tout à fait sensé et profitera aux deux parties impliquées.

Récipiendaire du trophée Bill-Masterton pour avoir combattu avec succès ses problèmes de consommation d’alcool, entre autres, le vétéran a signé un contrat d’un an et de 1 million $ avec les Wings à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, soit quelques semaines après que les Sénateurs d’Ottawa eurent racheté son pacte précédent.

Des observateurs croyaient que Ryan allait prendre une chance avec une formation aspirant aux grands honneurs, mais il se retrouve au sein d’un club qui poursuit sa reconstruction et qui a terminé dans la cave du classement général de la Ligue nationale en 2019-2020. Qu’est-ce qui l’a convaincu de jouer pour cette équipe? En fait, ici, c’est davantage de savoir qui exactement l’a persuadé. Et le nom de cet homme est Steve Yzerman, directeur général du club.

«Je n’avais jamais vécu le marché de l’autonomie avant. J’ai passé six ans à Anaheim et sept à Ottawa. C’était la première fois où j’allais écouter les offres. Quand vous êtes un gars qui fera 1 ou 1,5 million $, les propositions ne seront pas de longue durée ou extraordinaires. Mais Steve a été extraordinaire. Ce fut une conversation incroyable, a-t-il mentionné à la baladodiffusion The Full 60 et dont les mots ont été repris par le site The Athletic. Le processus dans l’ensemble a été agréable. J’entendais dire que des organisations analysaient mon dossier et je pensais à l’endroit où j’allais vivre pour la prochaine année. Detroit me semblait le plus logique pour diverses raisons.»

Dans le top 6?

Plus précisément, chez les Wings, il pourrait rapidement se retrouver au sein d’un des principaux trios, ce qui l’aiderait à récolter sa part de points. Le groupe d’attaquants comprend Anthony Mantha et Dylan Larkin, deux joueurs qui devraient contribuer pour longtemps.

«Je savais qu’il fallait prouver qu’il me reste encore du hockey de haut niveau en moi, a expliqué Ryan. Je ne voulais pas devenir rapidement un gars de troisième ou quatrième ligne. Je crois pouvoir encore jouer dans le top 6 ou 9. Steve m’a clairement dit que je peux mériter cela ici. Quand j’ai parlé à d’autres équipes, je ne savais pas si je pouvais obtenir une occasion de grimper. Steve a été honnête à ce sujet.»

«Il m’a dit : écoute, si tu as une bonne année et que tu veux quitter à la date limite des échanges, puis que je reçois des offres, nous allons nous asseoir pour en discuter. Cette opportunité me donne la meilleure des chances.»

Bonne chimie

Au Michigan, Ryan retrouvera Larkin, qui a plusieurs amis en commun avec lui, notamment dans l’univers du roller hockey. Il a pu aborder avec son futur coéquipier certains aspects de la vie à Detroit ainsi que de la progression des Wings. Les réponses semblent l’avoir enchanté.

«Je suis excité de jouer avec ces jeunes. Ils ont 4-5 très bons attaquants qui ne sont pas âgés, mais qui sont dans la ligue depuis un bout. Dylan Larkin a 24 ans et on dirait qu’il est là depuis 10 ans, a-t-il dit. Dylan a connu les hauts et les bas de l’équipe, mais il a confiance qu’elle sera compétitive cette saison. Il s’attend à une constante amélioration et c’était rafraîchissant à entendre.»