Qui sera la prochaine vedette à joindre les Jays?

Depuis quelques jours, plusieurs joueurs vedettes du baseball majeur ont été liés aux Blue Jays. Trevor Bauer, Francisco Lindor, George Springer, Jackie Bradley Jr. et Andrelton Simmons sont parmi les noms qui circulent dans les rumeurs.

Le directeur général de la formation de Toronto, Ross Atkins, a dévoilé les intentions de son club lors de son plus récent point de presse avec les médias et il entend être actif. Les attentes des partisans sont élevées en prévision de la prochaine saison et les dirigeants le savent. Les Jays ont participé aux séries éliminatoires en 2020 et plusieurs s'entendent pour dire que l'équipe est prête à passer à la prochaine étape.

Le contexte dans lequel se retrouve la formation torontoise pour attaquer le marché des joueurs autonomes est particulier. L'incertitude en ce qui concerne la pandémie ainsi que l'endroit où les Jays vont disputer leurs matchs à domicile en 2021 règne toujours.

Toutefois, la compagnie Rogers qui est propriétaire de l'équipe a été peu affectée au niveau financier par la COVID-19. Cet aspect pourrait jouer en faveur des Blue Jays puisque ce ne sont pas toutes les équipes qui se retrouvent dans cette situation enviable.

La priorité?

Ce qui peut soulever des interrogations lorsqu'on voit les rumeurs qui circulent présentement, c'est qu'Atkins chercherait à améliorer son équipe à plusieurs positions. L'équipe serait impliquée dans le marché pour les lanceurs, mais également au niveau des voltigeurs ainsi que pour les joueurs d'avant-champ.

Lorsqu'on constate que seulement quatre formations ont accordé plus de points que les Jays en 2020, il ne fait aucun doute que la priorité devrait être au niveau du personnel de lanceurs. Le premier geste effectué par l'équipe va d'ailleurs dans cette direction alors que Toronto a confirmé il y a quelques jours que Robbie Ray serait de retour en 2021.

Acquis lors de la dernière date limite des transactions, le gaucher de 29 ans a retrouvé ses repères en travaillant avec l'entraîneur des lanceurs Pete Walker. Il a accepté un contrat d'un an et 8 millions $ dans le but de poursuivre dans la même direction et d'augmenter sa valeur afin d'être en meilleure position pour toucher plus d'argent sur le marché l'an prochain.

Atkins a été clair sur ce point, le retour de Ray ne sera pas le seul ajout qu'il va effectuer à sa rotation. Taijuan Walker et Matt Shoemaker sont deux autres partants qui étaient avec l'équipe cette saison et qui sont devenus joueurs autonomes lors des derniers jours. Advenant le cas où ils s'entendent avec une autre équipe, ils devront être remplacés.

Il sera donc intéressant de voir quelle stratégie va adopter la direction des Blue Jays. Est-ce qu'on va chercher à ramener les joueurs qui ont terminé la dernière campagne avec l'équipe ou on va tenter d'en trouver des meilleurs sur le marché des joueurs autonomes ?

Un nom qui sera à surveiller au niveau des lanceurs est celui de Jake Odorizzi. L'ancien des Rays a une connexion avec le gérant Charlie Montoyo et l'intérêt de Toronto à son endroit est connu depuis longtemps.

Un releveur numéro 1

Si les Jays ont besoin de lanceurs partants, l'équipe devra également dénicher du renfort en relève. Celui qui avait le mandat de sauvegarder les matchs lors des dernières saisons ne sera pas disponible avant plusieurs mois. Non seulement Ken Giles est présentement libre comme l'air, mais il se remet d'une opération de type Tommy John. Il est fort possible qu'il ne dispute aucun match en 2021.

Rafael Dolis qui l'a remplacé avec brio est un sérieux candidat pour le poste, tout comme le Canadien Jordan Romano qui a fait écarquiller bien des yeux avant de voir sa saison prendre fin prématurément en raison d'une blessure.

L'équipe aura besoin de plus de profondeur et le nom le plus intéressant sur le marché est Liam Hendriks, qui a déjà évolué pour les Jays en 2015. Il devrait toutefois commander un lourd contrat et Atkins n'a pas démontré qu'il était prêt à prendre un tel engagement envers un releveur depuis le début de son mandat.

Qui sera l'arrêt-court partant?

S'il y a une chose qui fait sursauter quand on écoute les propos du directeur général des Jays, c'est son intérêt à regarder le marché pour un arrêt-court. Le joueur le plus talentueux de sa formation, Bo Bichette, évolue à cette position. Ce dernier a toutefois éprouvé des problèmes défensivement au cours des dernières séries éliminatoires et un changement de position n'est pas à exclure dans son cas. Mais est-ce vraiment prioritaire pour les Jays de se lancer dans le marché pour acquérir un arrêt-court de premier plan?

Le gérant Charlie Montoyo raffole des joueurs polyvalents qui sont en mesure de jouer à plusieurs positions. En suivant cette logique, il serait normal de voir les Jays se montrer agressifs dans le dossier de DJ LeMahieu. Si jamais il devait quitter les Yankees, le finaliste au titre de joueur par excellence dans la Ligue américaine représenterait tout un ajout pour sa nouvelle équipe. LeMahieu est en mesure d'évoluer à plusieurs positions à l'avant-champ et il apporterait une nouvelle dimension aux Blue Jays.

Un autre nom qui pourrait éventuellement être lié à Toronto est celui de Didi Gregorius. L'ancien des Yankees avait eu des pourparlers avec la formation torontoise l'an dernier, avant de finalement opter pour l'offre des Phillies. Il a connu une bonne saison à Philadelphie et il peut espérer signer un contrat à plus long terme cette année.

Une chose est certaine, les prochaines semaines seront chargées en action et il sera intéressant de voir le nouveau visage des Blue Jays une fois que tout sera terminé.