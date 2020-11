Marcus Stroman accepte l'offre des Mets

Le lanceur Marcus Stroman a accepté une offre qualificative de 18,9 millions $ des Mets de New York, mercredi, en vue de la prochaine saison.

Stroman a lui-même confirmé la nouvelle sur Twitter, en plus d’adresser quelques mots au nouveau propriétaire des Mets, Steven Cohen.

«Après avoir regardé le point de presse, je suis plus qu’excité à l’idée de jouer pour vous, monsieur. Je pouvais sentir l’enthousiasme et la passion que vous allez apporter quotidiennement. Allons faire de grandes choses!»

Stroman devrait retrouver Jacob deGrom et David Peterson dans la rotation des Mets.

L’artilleur de 29 ans était l’un des joueurs autonomes les plus en vue en cette saison morte, même s’il a choisi de ne pas disputer la campagne 2020 en raison des risques liés à la COVID-19. En six saisons dans les ligues majeures, avec les Blue Jays de Toronto et les Mets, il a maintenu une moyenne de points mérités de 3,76.

Au cours des dernières heures, le lanceur avait réagi de façon particulière à l’arrestation du gérant des White Sox de Chicago, Tony La Russa, accusé de conduite avec les facultés affaiblies. Lorsqu’on lui a demandé quel montant d’argent serait nécessaire pour qu’il accepte de jouer pour cette équipe, il a répondu sur Twitter: «Aucune somme d'argent honnêtement. La tranquillité d'esprit est toujours la priorité».