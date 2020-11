Un lanceur des Jays dans le viseur des Red Sox

Les Red Sox de Boston seraient intéressés par le lanceur et joueur autonome Matt Shoemaker.

C’est ce qu’avançait le réseau MLB Network, dimanche soir.

Les deux dernières saisons de l’artilleur de 34 ans ont été plombées par les blessures, lui qui n’a disputé que 11 parties en deux ans. Lors de ses deux campagnes, Shoemaker portait l’uniforme des Blue Jays de Toronto.

En 57 manches de boulot avec l’équipe de la Ville Reine, le vétéran a maintenu une moyenne de points alloués de 3,14 et il a retiré 50 adversaires sur des prises.

Avant de se joindre aux Jays, Shoemaker avait passé six saisons avec les Angels de Los Angeles, où il avait maintenu un dossier de 40-32 et une moyenne de 3,94.

Le mois passé, le lanceur avait dit au réseau Sportsnet qu’il prioriserait une équipe qui aspirait aux grands honneurs et il a laissé entendre qu’un retour à Toronto était une possibilité.

«Je veux juste rejoindre une équipe qui a faim, non? Et les Jays ont faim, avait dit Shoemaker. Nous avons une très jeune équipe qui adore le baseball, des joueurs fougueux et vraiment talentueux.»