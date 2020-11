Josh Allen se montre supérieur à Russell Wilson

Profitant d’une attaque roulant à plein régime, les Bills de Buffalo ont surpris les Seahawks de Seattle 44 à 34, dimanche, au New Era Field.

Le quart-arrière Josh Allen a connu un très fort match. Il a lancé trois passes pour des touchés et franchi la ligne des buts avec un ballon en main une fois.

C’était la troisième fois cette saison que le joueur de troisième année amassait un minimum de quatre majeurs, mais la première fois depuis la troisième semaine d’activités.

Dans son affrontement du jour, le pivot des Bills (7-2) a réussi 31 de ses 38 passes tentées pour 415 verges.

Le porteur de ballon Zack Moss a obtenu l’autre touché des gagnants, tandis que le botteur Tyler Bass a réussi trois de ses quatre tentatives de placement.

Chez les Seahawks (6-2), Russell Wilson a trouvé trois fois la zone des buts, mais a également été victime de deux interceptions. Le quart-arrière d’expérience a complété 68% de ses relais pour 390 verges.

De plus en plus considéré comme l’un des meilleurs de sa profession, le receveur de passes DK Metcalf a de nouveau donné des arguments à ses partisans. Contre les Bills, il a attrapé sept passes pour 108 verges et un majeur.

La défensive des Titans se lève

Au Nissan Stadium, l’unité défensive des Titans a blanchi ses rivaux lors des trois premiers quarts, ce qui a permis à l’équipe du Tennessee de vaincre les Bears de Chicago 24 à 17.

Le club de l’entraîneur-chef Mike Vrabel a ainsi mis fin à une séquence de deux revers.

En plus de fermer la porte à l’attaque des Bears (5-4) pendant la majorité de la partie, la défense des Titans (6-2) a aussi inscrit un touché, elle qui a forcé un échappé dans la zone payante.

Les deux autres majeurs des vainqueurs ont été obtenus par le quart-arrière Ryan Tannehill, qui a trouvé A.J. Brown et Jonnu Smith dans la zone payante.

Le premier des deux receveurs de passes a d’ailleurs amassé 104 verges de gains en seulement quatre attrapés.

Malgré la défaite, les Bears peuvent se targuer d’avoir freiné le puissant Derrick Henry. Le porteur de ballon n’a amassé que 68 verges en 21 courses. Des statistiques qui sont très loin de ses standards habituels.

Les Chiefs gâchent le retour de McCaffrey

Au Arrowhead Stadium, Christian McCaffrey a démontré qu’il n’avait rien perdu de son talent, mais les Panthers de la Caroline ont été battus 33 à 31 par les Chiefs de Kansas City.

Le porteur de ballon a salué son retour au jeu en inscrivant deux touchés, un au sol et un via les airs. Il a également amassé 69 verges en 18 courses et 82 autres verges en 10 attrapés.

McCaffrey était absent des terrains de football depuis la deuxième semaine d’activités de la présente saison. Il souffrait d’une blessure à une cheville.

En ce qui concerne les Chiefs (8-1), Patrick Mahomes a complété 30 de ses 45 relais pour 372 verges et quatre majeurs. C’est sa quatrième réussite de la journée, une passe de deux verges à Tyreek Hill, qui a fait la différence contre les Panthers (3-6).

Il s’agissait d’ailleurs du deuxième touché de Hill dans cette rencontre.

En bref :

Au FedEx Field, l’équipe de football des Washington n’a pas seulement baissé pavillon 23 à 20 contre les Giants de New York. Elle a également perdu les services de son quart-arrière Kyle Allen, qui a subi une terrifiante blessure à une cheville. Alex Smith l'a remplacé et a commis trois interceptions.

Au U.S. Bank Stadium, le quart-arrière Kirk Cousins a lancé trois passes de touché et le porteur de ballon Dalvin Cook a franchi la ligne des buts à deux reprises, permettant ainsi aux Vikings du Minnesota de battre les Lions de Detroit 34 à 20.

Au Lucas Oil Stadium, les Ravens de Baltimore ont connu une première demie amorphe, mais se sont ressaisis par la suite pour l’emporter 24 à 10 sur les Colts d’Indianapolis.

Au EverBank Field, les Texans de Houston ont résisté à une poussée tardive des Jaguars de Jacksonville pour signer un gain de 27 à 25.

Enfin, au Mercedes-Benz Stadium, Matt Ryan a lancé trois passes de touché et les Falcons d’Atlanta ont vaincu les Broncos de Denver 34 à 27.