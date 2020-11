Dure journée pour Labbé et Theetge à Phoenix

Confronté à des ennuis de carburateur, comme la semaine dernière à Martinsville, Alex Labbé n’a pu terminer sa saison sur une bonne note comme il l’aurait souhaité en série Xfinity.

Le pilote de Saint-Albert s’est classé au 21e rang lors de la dernière épreuve du calendrier, disputée samedi au circuit ovale d’un mille de Phoenix, en Arizona, concédant trois tours au gagnant et nouveau champion Austin Cindric.

Labbé, qui s’était élancé justement de la 21e position lorsque le signal du départ a été donné, s’est hissé jusqu’à la 17e place quand il a commencé à éprouver des ennuis mécaniques au 22e tour.

Malgré les efforts de ses mécaniciens de l’écurie DGM, il n’a pas été en mesure de rattraper le temps perdu, même s’il a pu rallier l’arrivée.

Accident pour Theetge

L’autre Québécois inscrit à l’épreuve et coéquipier de Labbé, Donald Theetge, n’a guère été plus chanceux puisqu’un accident l’impliquant avec trois rivaux survenu au 28e tour, et dont il n’est pas responsable, a signifié la fin des émissions pour le vétéran pilote de 54 ans.

Des dommages trop importants à sa Chevrolet Camaro ont forcé à l’abandon le pilote de Boischatel, dont c’était probablement le dernier de six départs en carrière dans l’antichambre de la Coupe NASCAR.

Quatre pilotes pour un titre

Le rideau va s’abaisser sur la saison 2020 dimanche après-midi à Phoenix quand sera disputée la dernière course de la saison en Coupe NASCAR.

Quatre pilotes, soit Joey Logano, Brad Keselowski, Denny Hamlin et Chase Elliott, sont en lice pour succéder à Kyle Busch, couronné l’an dernier.