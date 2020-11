Une grande première pour Auger-Aliassime

🇨🇦 Welcome to the final 🇵🇱@felixtennis and @HubertHurkacz close out No. 4 seed Kubot/Melo 6-2, 1-6, 10-5 to advance to a first 🏆 match as a team.#RolexParisMasters pic.twitter.com/cMW8J73Dzs