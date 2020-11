Un quadruplé pour Elliot Desnoyers

Elliot Desnoyers a livré une performance époustouflante pour permettre aux Mooseheads de battre les Islanders de Charlottetown 5 à 4, marquant quatre buts, dont le vainqueur dans la dernière minute de jeu, vendredi à Halifax.

Avec 36 secondes à compléter, Desnoyers a brisé l’égalité de 4 à 4 et l’équipe locale n’a plus regardé derrière. Le natif de Saint-Hyacinthe avait touché la cible deux fois en première période et une fois en deuxième. Il compte désormais 10 buts en 11 matchs, lui dont le record personnel est de 12 (en 61 parties).

Seul Cédric Desruisseaux le devance en tête des buteurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le joueur des Islanders a inscrit son 12e de la campagne face aux Mooseheads.

Nathan Larose remplit le filet

À Sydney, un doublé du défenseur québécois Nathan Larose a permis aux Eagles du Cap-Breton de vaincre le Titan d’Acadie-Bathurst 5 à 2.

Avec ses huit buts en 11 rencontres, le natif de Mirabel mène la colonne des marqueurs chez les défenseurs de la ligue. Il a fait scintiller la lanterne en toute fin de première période, avant de frapper à nouveau au début de l’engagement suivant.

Ryan Francis, Connor Trenholm et Jarrett Baker ont été les autres Eagles en mesure de déjouer Chad Arsenault.

À Moncton, Philippe Daoust a inscrit deux buts et une aide dans la victoire de 4 à 3 des Wildcats face aux Sea Dogs de Saint John.

C’est toutefois Alexis Daniel qui a fait la différence en obtenant son premier but de la campagne en milieu de troisième période. Daoust avait nivelé la marque moins de deux minutes plus tôt.

Jordan Spence a été l’autre marqueur pour les Wildcats, qui ont signé une quatrième victoire consécutive.

Du côté des Sea Dogs, Liam Léonard, Nicholas Girouard et Brady Burns ont secoué les cordages. Leur gardien Creed Jones a fait face à 49 lancers.