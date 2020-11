Qui dirigerait Équipe Canada?

Publié aujourd'hui à 09h43

Depuis 2010, Mike Babcock était l’homme de confiance du programme de hockey canadien lors des importants événements internationaux.

Babcock avait été l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne lors des Jeux olympiques de 2010 et 2014 ainsi que lors de la Coupe du monde de 2016.

Maintenant que Babcock n’est plus dans le portrait, qui deviendrait le patron derrière le banc du Canada si les Jeux olympiques ou la Coupe du monde étaient à notre porte ?

Humblement, je me suis prêté au jeu. Voici mes candidats en ordre alphabétique. Je dévoilerai mon choix à la fin. Je vous invite à faire l’exercice. J’ai basé mes choix sur les succès et résultats obtenus depuis cinq ans.

Bruce Cassidy

Bon communicateur et humble, l’homme de 55 ans a obtenu des résultats depuis trois ans. Il a participé à la finale en 2019 et il vient de gagner le trophée Jack-Adams. Depuis la saison 2017-18, les Bruins ont présenté la deuxième meilleure fiche dans la LNH et ils ont été la meilleure défense du circuit Bettman lors de cette période.

Jon Cooper

L’entraîneur-chef du Lightning vient de gagner la Coupe Stanley ce qui est un argument de taille. De plus, vous pouvez ajouter que sous les ordres de Cooper, le Lightning a signé le plus de victoires (343) dans la LNH depuis la saison 2013-2014 soit au cours des sept dernières années. Également, Cooper avait été choisi pour être l’entraîneur-chef du Canada lors du Championnat du monde 2017 et il avait gagné la médaille d’argent.

Joel Quenneville

Quenneville a souvent été dans l’ombre de Mike Babcock. Même si Quenneville a gagné trois Coupes Stanley (2010-2013-2015) en six ans, c’est Babcock qui était toujours choisi pour diriger Équipe Canada. Maintenant âgé de 62 ans, Quenneville est deuxième dans l’histoire de la LNH pour les matchs (1705) et deuxième aussi pour les victoires (925). Seulement 11 entraîneurs-chef ont gagné trois fois la Coupe Stanley et Quenneville est l’un de ceux-là. Cependant, depuis son dernier championnat il y a cinq ans, Quenneville n’a jamais franchi le premier tour éliminatoire.

Barry Trotz

Trotz a gagné deux fois le trophée Jack-Adams (2016-2019) et la Coupe Stanley (2018). Dans l’histoire de la LNH, Trotz occupe le troisième rang pour les parties dirigées (1674) et il est quatrième pour les victoires (845). L’homme de 58 ans est celui qui a finalement permis les Capitals de Washington d’atteindre la terre promise et il a fait des miracles avec les Islanders de New York. Méthodique, concis, précis et efficace, Trotz est apprécié partout où il passe. À trois occasions, il a été un entraîneur adjoint avec l’équipe canadienne, mais il n’a jamais été l’entraîneur-chef.

Mon choix : Barry Trotz

L’expérience de Trotz, ses résultats, ses victoires et ses succès des dernières années font de lui un incontournable.

Mentions honorables

Craig Berube, Jared Bednar, Paul Maurice, Alain Vigneault