«Anderson et Reinhart étaient des comparatifs»

Au lendemain de l'annonce de la signature de sa nouvelle entente de quatre ans avec les Red Wings, Anthony Mantha a accordé une entrevue à Jean-Charles Lajoie.

L'ancien des Foreurs de Val-d'Or a avoué qu'un pacte qui avait fait réagir à Montréal a été utilisé comme comparable.

«Le contrat de Josh Anderson avec Montréal a aidé. La signature de Sam Reinhart à Buffalo a aussi été un comparatif. Ce sont des contrats qui ont contribué à accélérer le processus.»

Mantha a également souligné qu'une conversation avec un coéquipier avait confirmé son choix.

«Le jour avant de signer, j'ai téléphoné à Jonathan Bernier pour avoir son conseil de vétéran. Il m'a dit d'accepter le pacte de quatre ans et de ne pas viser un contrat de seulement une saison. Avec la situation présentement, on ne sait pas ce qui va arriver. Le but est de pouvoir signer une nouvelle entente à long terme quand ce contrat prendra fin.»

