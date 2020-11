LNH à Québec: Geoff Molson voterait en faveur

Si l’occasion se présentait, le propriétaire des Canadiens de Montréal, Geoff Molson, voterait en faveur d’un retour du hockey dans la ville de Québec.

C’est ce qu’il a admis, lundi, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports.

«C’est sûr que la rivalité était incroyable et que la passion des partisans, que ce soit Nordiques ou Canadiens, était incroyable et probablement la meilleure rivalité dans le hockey que j’ai vécu, du moins, a indiqué le propriétaire du CH. Même si on a joué contre les Bruins autant de fois, je pense que quand les Nordiques sont arrivés, c’était du jour au lendemain une grande rivalité.

«Ça nous manque d’avoir cette rivalité et je pense, comme je le dis souvent quand le monde me demande (...) si la Ligue nationale me demandait demain matin de voter pour ou contre une équipe à Québec, je serais pour, c’est sûr. C’est non seulement bon pour nos partisans, les partisans des Nordiques, mais c’est bon pour le hockey aussi, car c’est une rivalité qui était incroyable.

Non seulement, l’engouement des partisans serait assurément présent, mais les retombées financières le seraient également.

«Côté financier, je pense que ça ne peut qu’aider et contribuer à continuer à bien performer, a continué Molson. Il y aurait tellement d’intérêt entre ces deux équipes qui joueront contre, un minimum de cinq fois par année et peut-être pendant les séries. Ce serait extraordinaire.»

La rivalité entre les Canadiens et les Nordiques a alimenté les passions des partisans de hockey québécois pendant les années 1980 et 1990 jusqu’au départ des Fleurdelisés pour le Colorado.

