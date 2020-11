«Dave Morissette en direct»: un spécial métiers reliés au hockey

Quatre personnalités québécoises reliées au hockey auront l’occasion cette semaine de présenter leurs parcours professionnels totalement différents durant l’émission «Dave Morissette en direct», diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

L’animateur accueillera d’ailleurs ce lundi le vice-président principal, Affaires publiques et communications du Canadien de Montréal, Paul Wilson. Ce dernier a œuvré pour de nombreuses entreprises privées et a travaillé pour le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Embauché par le Groupe CH le 6 août 2018, il dirige l’ensemble des affaires publiques et des communications du Tricolore.

Le lendemain, ce sera au tour du recruteur professionnel des Penguins de Pittsburgh Luc Gauthier de revenir sur sa carrière. L’ancien joueur du club-école du Bleu-Blanc-Rouge est devenu instructeur-adjoint avec les Canadiens de Fredericton avant de décrocher le poste de recruteur chez les Predators de Nashville.

Il a ensuite rejoint l’Avalanche du Colorado en 2004, puis les «Pens» deux ans plus tard. Gauthier compte trois bagues de la coupe Stanley avec ceux-ci.

Mercredi, Morissette recevra le juge de lignes Johnny Murray, qui a plus de 1000 matchs d’expérience en 20 saisons dans la Ligue nationale (LNH). Il a entre autres travaillé pendant les finales de 2012, 2016 et 2018, ainsi qu’à la Classique hivernale de 2014.

Précédemment, Murray avait arbitré dans les ligues de hockey midget AAA et junior AAA du Québec avant de faire son entrée sur la scène de la LHJMQ à l’âge de 18 ans. Il a ensuite œuvré dans des matchs des ligues américaine et internationale, tout en cumulant un emploi de gardien de délateurs à la prison de la Sûreté du Québec et d’agent de sécurité.

Finalement, Paul Corbeil complétera le quatuor d’invités, jeudi. Il a fondé son agence PARAPHE Sports-Management en 1993.

Certifié depuis 1996 par l’Association des joueurs de la LNH, il agit à titre d’agent négociateur et de représentant pour les joueurs. Il a notamment travaillé pour Yanni Gourde, ainsi qu’Alexandre Burrows, Marc-André Bergeron et Ryane Clowe.

L'émission «Dave Morissette en direct» sera présentée à 21h30, lundi et mardi, et à 21 h, mercredi et jeudi.