Le pilote québécois Raphaël Lessard n’en revient toujours pas de l’embêtante fin de course de vendredi, à Martinsville, lors d’une épreuve de la série NASCAR des camionnettes.

«Je ne peux pas vous dire à quel point c'est frustrant et décevant, a-t-il réagi, par voie de communiqué. Nous sommes restés dans les cinq premiers pendant la plus grande partie de la course et nous étions en tête à huit tours de l'arrivée, jusqu'à ce qu'un autre pilote nous envoie en tête-à-queue.»

Lessard était effectivement en lutte pour obtenir sa deuxième victoire de la saison après avoir roulé devant pendant 10 tours du «NASCAR Hall of Fame 200». Or, il s’est fait pousser dans le mur à la suite d’une manoeuvre de deux pilotes derrière lui : Brett Moffit et Ben Rhodes. Le Québécois a finalement terminé au 20e rang.

«Malgré le résultat, je suis toujours très fier de mon équipe», a ajouté Lessard.

Prochain arrêt pour le Québécois : le 6 novembre au Phoenix Raceway, en Arizona.