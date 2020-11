Bill Belichick blâme le plafond salarial

L’entraîneur-chef Bill Belichick tente de trouver des explications pour les déboires des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui n’ont gagné que deux matchs sur six cette saison. Et selon lui, le plafond salarial serait en bonne partie responsable.

En effet, dans une entrevue accordée vendredi à Sirius XM NFL Radio, Belichick a indiqué que l’expérience et la profondeur habituelles des Patriots ont en quelque sorte été sacrifiées pour des raisons d’argent.

«Nous faisons jouer beaucoup plus de jeunes que nous le faisions par le passé pour plusieurs raisons, a-t-il dit. Nous avons massivement investi dans notre équipe ces dernières années. Et au point de vue du plafond salarial, nous n’avions pas de flexibilité du tout. Ça me semble assez évident avec le contrat à Cam Newton.»

Après le départ du quart-arrière Tom Brady pour Tampa Bay, les Patriots ont confié son rôle à Cam Newton, à qui ils ont accordé un contrat d’un an d’une valeur de 1,05 million $.

«Ensuite il y a eu ceux qui ont renoncé à la saison. Nous avons perdu des joueurs qui, normalement, nous auraient donné beaucoup de temps de jeu. Et comme chaque année, quelques gars se blessent et manquent un match ici et là. Quand on combine tout ça, ça crée des opportunités qui ont été aux jeunes joueurs.»

Les Patriots ont en effet perdu les services de huit joueurs pour la saison 2020, à laquelle ils ont renoncé en raison des risques liés à la COVID-19. Parmi eux, il y a Dont’a Hightower, Patrick Chung et Brandon Bolden, dont les absences ont libéré 20 millions $ sur la masse salariale annuelle. Cette dernière grossira à nouveau en 2021, à leur retour.

«C’est le genre d’année que nous devons utiliser pour ajuster notre plafond (salarial) après les dépenses accumulées dans les dernières années. Nous n’avons juste pas pu avoir la même profondeur qu’on a eue dans les années précédentes», a dit Belichick.