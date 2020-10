Maintenant sobre, Boulay se lance en affaires

Sobre depuis près de quatre ans, Étienne Boulay se lance en affaires. Il en a fait l'annonce lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, vendredi.

L'ancien joueur des Alouettes se joint à une compagnie qui se nomme «Atypique» et qui se spécialise dans les prêts-à-boire sans alcool.

«On est en train de bâtir le produit et nous en sommes très heureux. L'objectif est de permettre aux gens qui aiment le goût de l'alcool de pouvoir déguster les saveurs sans en ressentir les effets.»

Celui qui n'a pas consommé depuis le 6 janvier 2017 s'est montré très honnête en ce qui concerne la clientèle ciblée par ce nouveau produit.

«On vise les gens qui veulent réduire leur consommation d'alcool. Ceux qui ont un problème d'alcool, ne touchez pas à ça. De mon côté, ce qui était problématique, c'était l'effet de l'alcool. Dès que ça embarquait, j'avais de la misère à me contrôler et ça m'amenait à consommer d'autres substances. Mais j'ai toujours aimé le goût de l'alcool et si vous voulez le conserver sans en ressentir les effets, ce produit est pour vous.»

Boulay a également livré un témoignage touchant sur le combat quotidien qu'il doit livrer.

«J'ai commencé à comprendre que j'avais un problème avec l'alcool en 2011, mais ça m'a pris six ans avant de vraiment le réaliser. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé d'arrêter de consommer. J'ai beaucoup de gratitude, mais j'ai peur de rechuter. Le jour où tu penses avoir été en mesure de guérir de tout ça, c'est le jour où tu risques de retomber.»

