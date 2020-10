La MLS célèbre les 25 plus grandes vedettes de son histoire

Dans le cadre des célébrations de sa 25e saison, la MLS a lancé vendredi une plateforme permettant d’honorer les 25 plus grandes vedettes de l’histoire du championnat.

Un panel composé de plus de 200 experts de la MLS de partout en Amérique du Nord choisira les 25 joueurs ayant réalisé les plus grands accomplissements sur le terrain, écrit les plus belles histoires à l’extérieur de la pelouse et posé les fondations des 25 prochaines années.

La MLS a dressé une liste préliminaire de 134 finalistes parmi les joueurs les plus récompensés et les plus impressionnants depuis les débuts du circuit. Elle inclut inévitablement plusieurs vedettes internationales, dont David Beckham, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic et Wayne Rooney. Si Didier Drogba a été oublié, les partisans de l’Impact de Montréal retrouveront le nom d’Ignacio Piatti parmi les finalistes. Le Canadien Alphonso Davies y est également.

Voyez ici la liste complète des candidats.

Ceux-ci ont été sélectionnés en fonction de plusieurs facteurs : les honneurs individuels obtenus, les trophées collectifs remportés, une contribution ou une influence extraordinaire en dehors du terrain et les joueurs faisant partie des meilleurs de tous les temps dans les statistiques les plus importantes.

Les noms des 25 heureux élus seront dévoilés le 9 décembre, soit trois jours avant la Coupe MLS.

Par ailleurs, la MLS a également annoncé qu’elle récompenserait le plus beau but des 25 premières saisons. Les partisans détermineront le grand gagnant en effectuant leurs choix sur le site MLSsoccer.com.

Le vote se tiendra du 14 au 17 décembre et le vainqueur sera proclamé le 18 décembre.