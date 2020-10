«Je ne me sentais pas en sécurité dans la bulle»

Le releveur des Dodgers de Los Angeles Joe Kelly n’a pas été impressionné par la bulle du baseball majeur qui était en place au Texas et n’est pas tellement surpris que son coéquipier Justin Turner ait contracté la COVID-19.

«Ça fait du sens, a dit Kelly en entrevue sur les ondes de WEEI. C’est une zone sécuritaire mais, c’est la première fois de ma vie que je ne me sentais pas en sécurité. Je me sentais insécure, dans la zone sécuritaire.»

Selon le lanceur des Dodgers, un problème majeur est que l’hôtel où lui et ses coéquipiers étaient logés se trouvait sur un terrain de golf très fréquenté.

«Nous étions à un bel hôtel, à Las Colinas, qui avait un terrain de golf. J’avais une chambre, une villa, sur le 18e trou, ce qui est un peu fou puisque c’était une zone sécuritaire. Ma chambre était à 20 verges du parcours, qui est ouvert au public.»

«C’était donc une bulle, sauf pour les golfeurs qui frappaient des balles à côté de ma fenêtre qui pouvaient entrer et sortir de la zone.»

Considérant les problèmes relatifs à la bulle texane, Kelly est même surpris qu’il n’y ait pas plus de cas de COVID-19 dans l’équipe.

«J’ai l’impression qu’on a été chanceux. Si nous n’avions pas été conscients (du danger) et que nous n’avions pas fait d’effort pour rester éloignés, je suis certain qu’il y aurait plus qu’un cas», a conclu Kelly.