«Tu n'es pas Zlatan, ne défie pas le virus!»

La star de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic promeut le respect des règles de distanciation et le port du masque, dans une vidéo diffusée jeudi par la région de Lombardie.

Lui-même testé positif à la COVID-19 il y a quelques semaines, l'actuel meilleur buteur du Championnat d'Italie a accepté de participer à une campagne de sensibilisation lancée par les autorités locales.

«Le virus m'a défié et je l'ai vaincu. Mais tu n'es pas Zlatan, ne défie pas le virus. Respecte les règles, distanciation et masque, toujours», lance-t-il en italien, filmé sur une terrasse surplombant Milan, avant de se mettre un masque sur le visage.

Le président de la Lombardie, Attilio Fontana, a expliqué avoir eu l'idée d’enrôler Ibrahimovic le soir du derby entre les deux clubs de Milan. Le vétéran suédois de 39 ans, pour son retour après sa quarantaine, avait offert la victoire à l'AC Milan (2-1) en marquant deux buts face à l'Inter.

Comme ses voisins européens, l'Italie, l'un des pays les plus touchés par la pandémie, subit une forte augmentation des contagions ces dernières semaines. Le pays a enregistré près de 38 000 morts et plus de 550 000 cas depuis la fin février.