Les blessures en train de rattraper le TFC?

Avec deux défaites consécutives, les chances de mettre la main sur le «Supporters' Shield» s’amenuisent pour le Toronto FC et l’entraîneur-chef Greg Vanney n’est pas content. Mais il a vigoureusement défendu son équipe, durement frappée par les blessures.

Maintenant à trois points de l’Union de Philadelphie avec seulement deux matchs à jouer, le pilote estime que son groupe fait ce qu’il peut malgré d’importantes absences. En effet, Jozy Altidore, Alex Bono, Pablo Piatti, Jonathan Osorio, Ayo Akinola, Ifunanyachi Achara et Marky Delgado manquent tous à l’appel.

Ainsi, Vanney n’a pas caché son agacement lorsque des journalistes lui ont demandé ce qui clochait avec son équipe.

«Les gars, honnêtement, nous sommes sans but en deux matchs. Nous essayons de créer des opportunités, a fait valoir Vanney, selon le quotidien "Toronto Sun". Le noyau de notre groupe n'est pas en bonne santé. Nous travaillons dur en groupe.»

«Nous n’y étions pas [contre Philadelphie]. Ça s'est passé. Nous sommes autorisés à [connaître des matchs plus difficiles] au cours [d’une saison] et avec la merde que nous traversons. On a le droit de passer une mauvaise soirée. Alors, arrêtez.»

Manque d'opportunisme

Ainsi, après s’être inclinée 5 à 0 contre l’Union samedi, la formation ontarienne a plié l’échine 1 à 0 contre New York City FC, mercredi.

«[Mercredi], les joueurs se sont battus. Ils ont compétitionné. Ce n'était pas parfait. Ça n'allait jamais être parfait, d'accord? Nous avons eu des chances. Nous avons manqué d’opportunisme. Nous avons essayé. Nous essayons de retrouver la santé. Quand nous aurons des hommes en bonne santé, nous sommes très confiants [de nos capacités]. C'est juste là où nous sommes.»

Toronto accueillera maintenant l’Inter Miami dimanche à East Hartford, avant d’aller affronter les Red Bulls de New York à East Rutherford, le 8 novembre. L’équipe est assurée de terminer parmi les quatre premières de l’Association de l’Est et a ainsi déjà obtenu son billet pour le premier tour éliminatoire.