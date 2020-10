NFL: un entraîneur qui impressionne

Ce n’est pas évident de s’imposer comme entraîneur-chef dans la NFL à sa première année à la barre d’une équipe. Ce l’est encore moins quand l’entraîneur en question est une verte recrue avec un minime bagage dans le circuit. Dans ce contexte, Matt Rhule connaît un départ solide aux commandes des Panthers de la Caroline.

Son équipe est en action demain soir face aux Falcons d’Atlanta et certains diront que la fiche de trois victoires et quatre revers n’a rien de si grandiose. Rhule s’amenait toutefois au sein d’une équipe qui n’avait gagné que 12 matchs en deux ans et qui allait devoir subir de profonds changements.

Déjà, le propriétaire Jerry Richardson, avait été contraint de vendre l’équipe en 2017 dans la foulée d’un scandale d’inconduite sexuelle. Depuis, les blessures récurrentes du quart-arrière Cam Newton ont aussi forcé son exil. La retraite inattendue de l’âme de l’équipe, le secondeur Luke Kuechly, a ébranlé la franchise. Plusieurs départs ont aussi été vécus via le marché des joueurs autonomes.

De zéros à héros

Bref, les Panthers de Matt Rhule sont à des années-lumière de ce qu’ils étaient il y a quelques mois à peine. Avec du recul, Rhule était convoité dans quelques marchés de la NFL (dont à New York, où les Jets se mordent encore les doigts de lui avoir préféré un certain Adam Gase) parce que sur la scène universitaire, il a excellé dans l’art de rebâtir des programmes à neuf.

À sa première année à l’Université Temple, son équipe n’a remporté que deux matchs sur 12. À ses deux dernières années en poste, en 2015 et 2016, cette même école accumulait 20 victoires. Puis, à Baylor, de 2017 à 2019, les Bears sont passés de 1-8 à 8-1 sous sa gouverne.

Combattifs Panthers

S’il est tôt pour s’emballer après seulement sept matchs en Caroline, tous les signes sont encourageants. Au-delà des trois victoires, c’est la manière dont l’équipe se bat qui est significative.

Les quatre défaites ont été encaissées contre de bonnes équipes (Raiders, Buccaneers, Bears et Saints) et une seule fois l’écart était de plus d’une possession. Semaine après semaine, les Panthers se démènent avec énergie, même s’il était facile d’imaginer que leur défensive en reconstruction ne tiendrait jamais le fort. Quand des joueurs croient en la philosophie de leur entraîneur, le vent peut vite tourner. Par le passé, les pilotes issus de la NCAA et qui ont fait le saut dans la NFL ont souvent mal figuré, pour toutes sortes de raisons.

Les Nick Saban (15-17), Greg Schiano (11-21), Chip Kelly (28-35), Bobby Petrino (3-10), Steve Spurrier (12-20), Lane Kiffin (5-15) et Butch Davis (24-35) en sont quelques exemples depuis le nouveau millénaire.

Il est encore bien trop tôt pour juger de la place qu’aura Matt Rhule dans l’histoire, mais ses premiers pas sont convaincants.