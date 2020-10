Impact: deux joueurs en lice pour un prix

La Major League Soccer (MLS) a annoncé mercredi la création d’un nouveau prix remis au meilleur jeune joueur de l’année, pour lequel sont en nomination les défenseurs Luis Binks et Zachary Brault-Guillard, de l’Impact de Montréal.

Cette nouvelle distinction, qui vient remplacer le prix de recrue de l’année, vise à couronner annuellement le joueur de 22 ans et moins s’étant le plus illustré au cours de la saison dans la MLS. Tous les joueurs répondant au critère d’âge sont automatiquement admissibles.

Auparavant, le prix de recrue de l’année récompensait seulement le travail des meilleurs joueurs de première année.

Les votes pour ce prix, et pour les autres honneurs annuels du circuit Garber, seront comptabilisés du 29 octobre au 9 novembre. Les finalistes pour chaque catégorie seront connus le 11 novembre.

«Le prix de jeune joueur de l’année reflète l’engagement de la MLS à développer des joueurs de classe mondiale en reconnaissant les étoiles montantes dans notre ligue. Cet honneur viendra mettre en lumière les talents formidables développés dans les académies de la MLS qui, année après année, produisent des vedettes internationales, a déclaré Todd Durbin, vice-président exécutif de la MLS, par voie de communiqué.

«Avec les équipes qui acquièrent de plus en plus de jeunes joueurs internationaux d’élite et la qualité des joueurs acquis lors du repêchage, il n’y a jamais eu autant de talents à célébrer dans notre ligue», a-t-il ajouté.