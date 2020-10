«Une erreur stupide» -Samuel Piette

Impliqué mardi dans un match des plus déterminants contre le Nashville SC, l’Impact de Montréal, très peu inspiré, n’a pas affiché le mordant nécessaire pour triompher, s’inclinant finalement 1-0.

Cette terne performance est très difficile à comprendre dans les circonstances.

Avec un gain, Montréal aurait, sans dire confirmer, solidifié de beaucoup sa place en séries éliminatoires.

D’ailleurs, lors des points de presse d’après-match, la déception était palpable chez les représentants montréalais.

«Ç’a été très difficile de percer leur bloc qui était extrêmement compact», a d’abord lancé Samuel Piette.

Le Québécois ne s’est ensuite pas gêné pour revenir sur la séquence ayant mené au but de Nashville. Une séquence, qui ultimement, aurait dû être mieux gérée par les siens, concède-t-il.

«On a tout fait pour revenir au score après une erreur stupide et un peu naïve de notre part. Il y a eu un gros manque de communication et nous en avons payé le prix.

«On n’a pas mal joué, mais on a manqué d’opportunisme et on ne s’est pas créé assez d’occasions.»

Voyez les commentaires complets de Samuel Piette et Jukka Raitala dans la vidéo ci-dessus.