Danny Maciocia ému par un message de son père

Danny Maciocia a toujours été un homme de famille.

De passage à l’émission Dave Morissette en direct, mardi, le directeur général des Alouettes de Montréal était très ému lorsqu’on lui a présenté un message touchant de son papa, avec qui il a partagé plusieurs moments au cours de sa carrière d’entraîneur.

«J’étais à Edmonton quand il a été congédié, s’est remémoré Cosmo Maciocia dans la vidéo présentée à son fils. J’étais là, près de lui. Je voyageais souvent pour aller voir ses matchs. Je suis allé à Vancouver, à Winnipeg, en Saskatchewan... J’étais un peu partout avec lui.

«Quelque chose de vraiment particulier qui va rester avec moi toute ma vie, c’est quand il a gagné la coupe Grey à titre d’entraîneur-chef à Vancouver en 2005. Ç’a été pour moi quelque chose qu’on ne pourrait jamais oublier et qui va rester imprégné dans ma mémoire jusqu’à la dernière journée de ma vie.»

Émotif, Danny Maciocia a expliqué à quel point la famille constituait une valeur fondamentale pour lui après avoir écouté les propos de son père à l’écran. Cette valeur, il a souvent voulu la transmettre à ses joueurs sur le terrain.

«Mon père, ma mère et ma grand-mère, ils ont fait partie de ce parcours, de ce chemin que j’ai vécu, que ce soit avec les Alouettes ou avec l’Université de Montréal, a-t-il mentionné. Les hauts et les bas, on les a tous vécus ensemble.

«C’est pour ça que je dis souvent, même à des étudiants athlètes, que lorsqu’on embarque sur le terrain, c’est notre famille [qu’on représente]. Les gens qui ont fait des sacrifices pour nous pendant des années embarquent sur le terrain avec nous et on est en train de partager ce moment avec eux. Alors c’est important de les représenter avec honneur.»

Voyez le message complet du père de Danny Maciocia ainsi que la réaction du principal intéressé dans la vidéo ci-dessus.