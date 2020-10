Un changement permanent dans le baseball majeur?

L’incertitude et les pertes financières provoquées par la pandémie de COVID-19 ont forcé plusieurs équipes du baseball majeur à faire des mises à pied, mais plusieurs chômeurs pourraient ne jamais retrouver leur emploi.

C’est ce qu’a soutenu le site The Athletic, lundi, révélant du même coup que les pertes pour la saison écourtée étaient évaluées à 3,1 milliards $ selon un dirigeant du circuit Manfred.

Toutefois, certaines mises à pied semblaient prévues avant même que le coronavirus ne se pointe le bout du nez. En citant plusieurs sources anonymes, The Athletic avance que le contexte financier ne fait qu’accélérer un virage que des clubs souhaitaient prendre depuis un moment.

Ainsi, plusieurs dirigeants croient qu’il est en effet possible de réduire considérablement le personnel de l’équipe, notamment au niveau du recrutement, en optant pour plus de travail à distance avec les vidéos.

«Je pense que la plupart ne seront pas de retour», a souligné un gérant de personnel anonyme.

Scission

Plusieurs organisations des ligues majeures seraient actuellement au cœur d’un conflit entre les hommes d’affaires qui voient le côté financier du sport et ceux qui prennent les décisions sportives.

«Il y a eu beaucoup de discussions avec les propriétaires, les présidents, les vice-présidents et nous ne pouvons pas croire à quel point nous avons grossi [du côté du nombre d’employés]», a dit une source.

«Je pense qu'il y a une vraie scission entre les dirigeants du baseball et les dirigeants des entreprises, a lancé une autre source. Les chefs d'entreprise considèrent le baseball comme une dépense et ensuite, lorsque vous gagnez, ils partagent la gloire. Mais lorsque vous perdez, c'est de votre faute et en attendant, ce n'est qu'une dépense. Je pense qu'ils considèrent la prolifération des emplois du côté du baseball comme largement inutile.»

Opportunité

Un recruteur ayant récemment perdu son emploi croit toutefois que ce n’est pas la bonne décision et que les pertes à long terme pourraient être beaucoup plus importantes si certains talents passent sous le radar.

«Les propriétaires sont incroyablement myopes, a-t-il affirmé en gardant son anonymat. Pour économiser quelques centaines de milliers de dollars à court terme, ils risquent de commettre des erreurs de plusieurs millions de dollars en ne couvrant pas correctement les ligues et les équipes et en éliminant certains des meilleurs recruteurs du sport.»

Si certains devront effectuer une réorientation de carrière, tout n’est pas noir pour le baseball: en effet, les équipes qui prendront une direction différente pourraient en profiter.

«Je crois que quelques équipes seront opportunistes et iront dans une direction différente, a dit un employé d’une équipe. J’espère que nous serons l’une de ces équipes.»