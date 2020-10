Kenyan Drake devra s’absenter quelques semaines

Le porteur de ballon des Cardinals Kenyan Drake a subi une entorse à la cheville et ratera quelques semaines d’activités.

C’est ce qu’un test d’imagerie par résonnance magnétique a révélé, lundi, selon le réseau NFL Network. Drake s’est blessé au quatrième quart d’un match contre les Seahawks de Seattle, dimanche, alors qu’il tentait une course sur un quatrième essai. Les Cardinals ont finalement gagné 37 à 34.

Après sept semaines d’activités, Drake a effectué 119 courses pour 512 verges et quatre touchés. Seulement deux porteurs de ballons ont parcouru plus de distance cette saison, soit Derrick Henry (Titans du Tennessee) et Clyde Edwards-Helaire (Chiefs du Kansas City).

À 26 ans, Drake est en voie de connaître sa meilleure saison dans la NFL, lui qui a amorcé sa carrière professionnelle avec les Dolphins de Miami.