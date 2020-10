Comme Adam Foote l'avait fait pour lui

Sans nécessairement être l’un des joueurs les plus flamboyants, le défenseur Kris Russell roule sa bosse dans la Ligue nationale de hockey depuis maintenant 13 ans.

Celui qui vient tout juste de parapher un contrat d’un an avec les Oilers d’Edmonton veut continuer à jouer un rôle de mentor, comme Adam Foote l’avait fait avec lui à ses débuts.

Une présence de vétéran comme celle de Russell ne se refuse pas du côté de l’équipe albertaine, qui compte sur les jeunes Ethan Bear et Caleb Jones dans sa formation. Ajoutez à cela les futures arrivées d’Evan Bouchard, Philip Broberg et William Lagesson, et le rôle du défenseur de 33 ans n’en devient que plus important.

«Chaque fois que tu te fais offrir un contrat de la LNH est un moment excitant, a confié Russell vendredi, en entrevue avec la station de radio 630 CHED Surtout pour ma famille, de passer une autre année à Edmonton est bien, surtout d’être aussi près de la maison. J’ai beaucoup de chance».

L’impact de Foote

En passant une cinquième saison à Edmonton, Russell reste ainsi près du minuscule village de Caroline, en Alberta, dont il est natif. Russell a toutefois débuté sa carrière avec les Blue Jackets de Columbus, en 2007-2008.

Il est reconnaissant d’avoir eu la chance d’apprendre de l’un des meilleurs arrières à caractère défensif de sa génération en Adam Foote, alors que d’autres vétérans tels que Sergei Fedorov et Mike Peca faisaient partie de la formation.

«J’ai vraiment eu de la chance en arrivant dans la ligue. Nous avions plusieurs vétérans à Columbus. [L’entraîneur-chef Ken Hitchcock] m’a placé aux côtés d’Adam Foote dès le début du camp et c’est là que je suis demeuré par la suite», a-t-il dit.

Foote, qui est un ancien joueur sélectionné par les Nordiques de Québec, a connu une carrière de 1154 matchs au plus haut niveau. Il n’a joué avec Russell que l’instant d’une soixantaine de rencontres, mais le membre des Oilers s’en souviendra à jamais.

«D’avoir pu apprendre d’un gars comme ça et écouter un gars qui a joué tellement fort et qui a été un excellent joueur de la ligue, c'était incroyable. Il pouvait m’aider sur les petites choses du quotidien et c’était très facile de venir le voir et lui parler. Il était très disponible, ça m’a sûrement appris bien des choses», a-t-il ajouté.

«J’essaie d’être pareil, a poursuivi Russell. Si je peux aider pour quoi que ce soit, j’essaie de donner autant que je peux.»