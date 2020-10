NFL : des partisans à Washington

L’équipe de football de Washington a annoncé, vendredi, qu’elle accueillera des partisans dès le 8 novembre pour leurs affrontements au FedExField.

Sans préciser le nombre exact d’amateurs qui pourront être dans leur stade, l’équipe de la NFL a indiqué que les places seront réservées aux détenteurs de billets de saison et qu’elles seront limitées.

«Nous prenons au sérieux notre responsabilité de protéger notre personnel, nos joueurs, nos supporters et la communauté, a déclaré le président de l'équipe de football de Washington, Jason Wright, dans un communiqué. Depuis le début de la saison, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les responsables de la santé du comté de Prince George pour surveiller et évaluer la possibilité d'accueillir des amateurs. Nous sommes ravis d'accueillir certains de nos détenteurs de billets de saison lors du match contre les Giants [de New York] le 8 novembre et espérons accueillir plus de partisans au FedExField dans un proche avenir.»