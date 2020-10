MLS: le «Supporters’ Shield» sera finalement octroyé

En raison de la grogne populaire, le «Supporters’ Shield», trophée remis à la meilleure équipe de la saison régulière en Major League Soccer (MLS), sera finalement octroyé à la fin de la campagne.

La semaine dernière, la Fondation du Supporters’ Shield avait annoncé qu’elle ne remettrait pas l’honneur en 2020 en raison de l’absence de partisans dans les estrades et des calendriers inégaux, entre autres.

Meneur au classement général en vertu de sa fiche de 12-5-2 et ses 41 points, le Toronto FC avait fait part de sa frustration à la suite de la décision. L’entraîneur Greg Vanney avait notamment qualifié l’annonce de «honteuse» et d’«enfantine».

La Fondation du Supporters’ Shield a indiqué avoir entendu la voix des partisans et que ceux-ci avaient eu un impact dans le renversement de la décision.

«Les conversations que nous avons eus lors de la dernière semaine nous ont prouvé qu’un gagnant devait être déclaré, peu importe la situation. Ce trophée a été conçu, financé et géré par les partisans. Malgré les défis de 2020, nos partisans sont restés et ont montré leur amour et leur passion à leurs clubs», a reconnu le groupe par voie de communiqué.

Le champion de la saison régulière en MLS se mérite un bonus financier, une place en Ligue des champions de la CONCACAF (seulement pour une équipe américaine) et l’avantage du terrain lors des matchs éliminatoires.

Après 19 rencontres, le Toronto FC détient trois points d’avance sur son plus proche poursuivant, l’Union de Philadelphie.