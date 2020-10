Andre Dawson reconnu pour son dévouement

Le légendaire voltigeur des Expos de Montréal Andre Dawson est devenu, jeudi, le premier récipiendaire du prix Curt-Flood, qui vise à honorer un ancien joueur ayant fait preuve de dévouement pour son sport et contribué à l’avancement des droits des athlètes.

Décerné par l’Association des joueurs du baseball majeur, le prix sera remis annuellement et ce sont les athlètes actifs qui, à la suite d’une mise en nomination, doivent déterminer le gagnant.

Au cœur de sa longue et prolifique carrière avec les Expos, les Cubs, les Red Sox et les Marlins, Dawson avait été victime de la collusion des propriétaires avant de se retrouver à Chicago, en 1987. Il avait finalement dû accepter de jouer pour un salaire beaucoup plus bas que celui auquel il aurait eu droit.

Le prix a été nommé en l’honneur de l’ancienne gloire des Cardinals de St. Louis Curt Flood qui, il y a 50 ans, avait dû interrompre sa carrière pour mener une bataille judiciaire qui a pavé la voie à un marché des joueurs autonomes devant profiter aux athlètes.