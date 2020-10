Le’Veon Bell voulait rejoindre Mahomes

Le porteur de ballon Le’Veon Bell a révélé que la présence du quart-arrière Patrick Mahomes et de l’entraîneur-chef Andy Reid avait fait peser la balance du côté des Chiefs de Kansas City quand est venu le temps de trouver une nouvelle équipe.

Bell en est à un deuxième changement de club en un peu plus d’un an. Il avait obtenu l’autonomie complète en 2019 après un an de grève lorsqu’il a refusé l’étiquette de joueur de concession avec les Steelers de Pittsburgh. Il avait ensuite accepté un pacte de quatre ans avec les Jets de New York avant d’être libéré la semaine dernière.

«C’est une opportunité de jouer sous les ordres de l’entraîneur [Andy] Reid, a fait valoir Bell en vidéoconférence, mercredi. Et de jouer avec des joueurs comme Patrick Mahomes... Je n’ai jamais joué avec un "MVP", donc ce sera amusant.»

Bell a disputé trois saisons de plus de 1200 verges de gains par la course avec les Steelers, étant chaque fois invité au Pro Bowl. Il a réussi 38 touchés en 79 parties en carrière au sol et huit de plus par la voie des airs.

Le demi offensif avait exprimé récemment son insatisfaction à l’égard de l’organisation des Jets, seule formation de la NFL toujours sans victoire cette saison. Le club new-yorkais a d’ailleurs tenté de l’échanger.

Ayant manqué trois parties en raison d’une blessure en 2020, Bell a récolté 74 verges en 19 courses jusqu’ici et demeure en quête d’un premier touché au sol.