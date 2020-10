La prochaine grande puissance de la LNH?

Les Sénateurs n’ont pas caché leur jeu. Ils ont choisi d’entrer dans une phase de reconstruction dans l’espoir de bâtir une équipe gagnante grâce à de bons choix au repêchage.

Pierre Dorion, le directeur général des Sénateurs, a déjà un bon noyau avec Brady Tkachuk, le 4e choix au total au repêchage de 2018, et Thomas Chabot, le 18e choix au total à l’encan de 2015.

À Belleville dans la Ligue américaine, il y avait aussi un groupe d’espoirs intéressants avec les attaquants Josh Norris, Drake Batherson, Alex Formenton, Logan Brown et le défenseur Erik Brannstrom, pièce maîtresse de l’échange de Mark Stone avec les Golden Knights de Vegas. Mais les jeunes auront besoin de grandir et de mûrir avec les Sénateurs. Il y a des bourgeons qui écloront à Ottawa, mais d’autres qui n’y arriveront pas.

Au dernier repêchage, Dorion a encore une fois regarni sa banque d’espoirs avec trois choix au 1er tour, dont deux parmi les cinq premiers. Les Sénateurs ont repêché l’attaquant Tim Stützle (3e choix), le défenseur Jake Sanderson (5e choix) et le centre Ridly Greig (28e choix).

Propriétaire optimiste

Pour accélérer un processus de reconstruction, il s’agit d’une très bonne base. Dans un élan d’enthousiasme assez fidèle au personnage, le propriétaire Eugene Melnyk a fait la déclaration suivante au Financial Post.

«Je crois vraiment que nous serons champions de la Coupe Stanley d’ici quatre ans. Ça pourrait survenir n’importe quand dans les quatre prochaines années.»

À 23 ans et à l’aube de sa quatrième saison à Ottawa, Chabot connaît parfaitement le potentiel de son équipe. Le rapide défenseur n’a pas sursauté quand il a pris connaissance de la prédiction de son propriétaire.

«Quand tu regardes cette année, nous avons repêché de très bons espoirs avec deux choix dans le top 5, a rappelé Chabot en entrevue téléphonique au Journal. Nous avons acquis (le gardien) Matt Murray, qui a gagné à deux reprises la coupe Stanley à Pittsburgh. Nous avons aussi ajouté un bon marqueur avec Evgenii Dadonov.»

«Nous avons encore du chemin à faire, mais je crois réellement en notre potentiel. Nous serons une équipe très jeune la saison prochaine. Nous devons rester réalistes. Les jeunes demeureront en apprentissage et ils feront encore des erreurs. Mais tu grandis toujours de tes expériences.»

«Malgré cette réalité, j’y crois. Nous sommes une équipe avec déjà du talent et de très beaux espoirs. Il y a plusieurs bons jeunes dans la Ligue américaine et nous avons fait de bons repêchages. En théorie, nous deviendrons une équipe très solide. Mais tu ne sais jamais comment les jeunes se développeront. Pour le talent, je crois que nous serons là. L’an dernier, nous avons aussi commencé à bâtir une identité pour notre équipe. Nous travaillons toujours fort, nous n’abandonnons jamais. Nous serons dans le visage de l’autre équipe. Ce sera une clé pour notre développement.»

Encore loin

Chabot n’a pas la tête dans le sable. Il sait que les Sénateurs partent de loin. Mais ça ne l’empêche pas de voir d’un bon œil l’avenir de l’équipe.

«Quand tu regardes notre banque d’espoirs, c’est très intéressant. Il n’y a pas juste Stützle et Sanderson. Il y a Lassi Thomson, Shane Pinto, Jacob Bernard-Docker. Le talent est là à 100 %. C’est normal pour certaines personnes de réagir (après les commentaires de Melnyk). Nous avons terminé au 7e rang de la division Atlantique l’an dernier. Nous sommes réalistes. Nous savons d’où nous partons. Les équipes dans l’Atlantique sont aussi très bonnes. Le Lightning a gagné la coupe Stanley, les Bruins ont atteint la finale en 2019, les Maple Leafs ont du talent, le Canadien a ajouté des pièces importantes, etc.»

«Nous sommes une équipe jeune avec un bel avenir, mais nous aurons besoin de continuer à construire notre identité. Oui, j’y crois que nous deviendrons assez rapidement une équipe difficile à battre.»

Possible lettre

Depuis le départ d’Erik Karlsson en 2018, les Sénateurs n’ont pas de capitaine. Ils ont aussi perdu leurs trois adjoints de l’an dernier. Jean-Gabriel Pageau porte maintenant les couleurs des Islanders de New York , Mark Borowiecki a signé un contrat avec les Predators de Nashville et Ron Hainsey se cherche un emploi.

D.J. Smith, l’entraîneur en chef, regardera certainement en direction de Chabot et Tkachuk pour assumer davantage de leadership.

«L’an dernier, j’ai porté un «A» sur mon gilet pour quelques matchs, a répliqué Chabot. Avec la lettre ou pas, je cherchais à agir comme un meneur. C’est une chose naturelle chez moi. Je ne me placerai pas plus de pression. Nous serons une équipe jeune et nous grandirons ensemble.»