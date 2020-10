Garde partagée: «cela a du sens»

Le Québécois Pierre-Luc Laforest trouve plutôt intéressante l’idée d’une possible garde partagée entre Tampa et Montréal.

«Je pense que cela a du sens, financièrement, a commenté Laforest. Ça reste difficile là-bas, les partisans des Rays sont nombreux aux matchs seulement quand l’équipe est dans les éliminatoires.»

«À Montréal, je ne suis pas certain non plus que ce serait toujours plein avec 81 matchs locaux, mais avec une quarantaine de parties locales à Tampa et la même chose au Québec, ça pourrait être intéressant», a-t-il par ailleurs avancé.

L’ancien receveur originaire de Gatineau, qui a joué avec les Capitales de Québec en 2009 et occupé le poste de gérant des Aigles de Trois-Rivières de 2013 à 2016 dans la Ligue Can-Am, met toutefois un bémol.

«Économiquement, ce serait bon, mais ce serait difficile pour les joueurs et les familles», a-t-il convenu.

Retour du balancier?

Laforest suivra le dossier avec attention. Qui sait si, un jour, il ne travaillera pas pour un club du baseball majeur à Montréal? Ce serait un juste retour du balancier, lui qui avait été repêché en 16e ronde par les Expos au repêchage de 1995 avant de jouer pour les Devil Rays, les Padres de San Diego et les Phillies de Philadelphie.

Les Expos avaient toutefois libéré le jeune homme de 17 ans après des examens médicaux. Un dirigeant du club montréalais avait même alors conseillé à Laforest d’abandonner le baseball et de retourner à l’école. Le Québécois a bien fait de ne pas l’écouter... Étrangement, ce même dirigeant, devenu employé des Devil Rays, avait ensuite offert un contrat à Laforest avec l’organisation de Tampa deux ans plus tard.