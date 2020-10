Formule E : un départ tel que prévu au Chili

La Formule E prévoit amorcer sa prochaine saison par un programme double à Santiago, au Chili, les 16 et 17 janvier, selon la mise à jour de son calendrier 2021 présentée mercredi.

Ces deux courses à huis clos inaugureront ainsi la première année de la série en tant que championnat sanctionné par la Fédération internationale de l’automobile. La campagne se poursuivra par deux autres épreuves qui se tiendront les 26 et 27 février à Dariya, en Arabie saoudite. Selon l’évolution du dossier de la COVID-19, des spectateurs pourraient être admis à ces deux événements.

Par ailleurs, la Formule E a indiqué que les courses prévues à Mexico et Sanya, en Chine, seront reportées à plus tard dans l’année. Initialement, dans le calendrier présenté en juin, la saison devait commencer par une seule course au Chili, le 16 janvier. La capitale mexicaine devait ensuite accueillir les pilotes le 13 février.

Toujours dans le plan de départ qui sera modifié, Paris, Rome, Berlin, Londres, New York, Séoul et Monaco étaient au nombre des escales projetées.

Des manches supplémentaires seront dévoilées au début 2021.