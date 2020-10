Une défaite en double pour Félix Auger-Aliassime

La présence de Félix Auger-Aliassime en double masculin au tournoi de Cologne se déroulant cette semaine a été courte, car son duo complété par le Suédois Robert Lindstedt a été vaincu au premier tour 7-6 (3), 6-7 (1) et 10-7 par les Australiens Luke Saville et Max Purcell.

Les vainqueurs ont mis près de deux heures pour l’emporter. Malgré leur défaite, Auger-Aliassime et Lindstedt ont empoché 88 points, six de plus que leurs opposants, dominant 9-4 pour le total d’as.

En simple, le Québécois a eu droit à un laissez-passer pour le deuxième tour. La 22e raquette de l’ATP et cinquième tête de série de la compétition affrontera un joueur issu des qualifications, le Bulgare Egor Gerasimov, classé 87e au monde. Le Canadien Denis Shapovalov, troisième favori, se mesurera pour sa part au Français Gilles Simon.