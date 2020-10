Tout ce dont vous avez besoin pour votre pool

Maintenant que la sixième semaine d’activités dans la NFL est chose du passé, vous savez quelle est la plus grande lacune de votre formation.

Dans cette optique, voici un élément par position à cibler au ballottage cette semaine.

- Carson Wentz, quart-arrière (disponible dans 40 % des ligues Yahoo!)

Les Eagles de Philadelphie ont très rarement l’avance dans leurs matchs cette saison, ce qui signifie qu’ils doivent jouer du football de rattrapage. Wentz amasse donc de précieux points. Il devrait également être payant dans les prochaines semaines, car il affronte les faibles défensives des Giants de New York (deux fois) et des Cowboys de Dallas. Il sera toutefois en pause lors de la neuvième semaine.

- Tee Higgins, receveur de passes (disponible dans 48 % des ligues Yahoo!)

Dimanche, Higgins a été le receveur des Bengals de Cincinnati qui a participé au plus grand nombre de jeux. Il a attrapé six des huit relais envoyés dans sa direction, ce qui lui a permis d’amasser 125 verges de gains. Le joueur de première année est sans contredit le numéro 1 de son équipe et devrait le rester toute la saison.

- Adrian Peterson, porteur de ballon (disponible dans 38 % des ligues Yahoo!)

Le vétéran de 35 ans continue de produire, lui qui dispute une 14e campagne dans la NFL. Chez les Lions de Detroit, il partage le boulot avec le joueur de première année D’Andre Swift, mais le style conservateur du club permet aux deux athlètes de faire des points.

- Anthony Firkser, ailier rapproché (disponible dans 99 % des ligues Yahoo!)

Les ailiers rapprochés qui performent semaine après semaine et qui ne sont pas déjà pris sont une denrée très rare en 2020. C’est pourquoi le risque que représente Firkser en vaut la chandelle. Celui-ci vient de livrer la performance d’une vie et pourrait répéter ses exploits si Jonnu Smith reste sur les lignes de côté pour un petit moment.

- Brandon McManus, botteur (disponible dans 92 % des ligues Yahoo!)

Cette saison, McManus a déjà réussi neuf placements de plus de 40 verges, dont cinq de 50 verges et plus. Dimanche contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, il a été l’unique membre des Broncos à inscrire des points. De plus, l’équipe de Denver a déjà eu sa semaine de congé. McManus pourrait donc être votre botteur jusqu’à la fin de la saison.

- Buccaneers de Tampa Bay, défensive (disponible dans 42 % des ligues Yahoo!)

L’unité défensive des «Bucs» a offert trois solides performances en six rencontres. Elle réussit toutefois des sacs du quart et provoque des revirements à pratiquement toutes ses sorties.