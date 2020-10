Les Eagles perdent de grosses plumes

L’ailier rapproché des Eagles de Philadelphie Zacj Ertz devra s’absenter des terrains de football pour une période de trois à quatre semaines.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN, lundi.

Le footballeur souffre d’une blessure à une cheville subie dimanche contre les Ravens de Baltimore.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs à sa position dans les dernières années, Ertz connaît une campagne 2020 difficile.

En six matchs, il a attrapé 24 passes pour 178 verges de gains et seulement un touché.

Les Eagles ont aussi perdu le porteur de ballon Miles Sanders lors de l’affrontement contre les Ravens. La nature de la blessure du demi offensif n’est toujours pas connue, mais il ne devrait pas être en mesure de disputer la rencontre contre les Giants de New York jeudi.

Mauvaise nouvelle pour les Titans

Les Eagles ne sont les seuls à avoir perdu un morceau important de leur attaque. En effet, les Titans du Tennessee seront privés du garde à gauche Taylor Lewan pour le reste de la campagne 2020.

Celui-ci s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit, dimanche, dans un gain de 42 à 36 en prolongation face aux Texans de Houston.

C’est l’athlète de 29 ans en a fait lui-même l’annonce sur son compte Twitter, lundi.

«Ne soyez pas désolé pour moi, je ferai ma rééducation comme un pro et revenir encore meilleur, a-t-il écrit. Merci aux partisans des Titans pour leur soutien.»

«J’ai hâte de voir les gars dominer et je serai le plus grand partisan des Titans tous les dimanches, a poursuivi Lewan. Nous avons quelque chose de spécial dans cette équipe et ce petit recul n’y change rien!»

Le choix de premier tour (11e au total) au repêchage de 2014 a joué l’entièreté de sa carrière au Tennessee et est considéré comme l’un des meilleurs gardes à gauche du circuit Goodell. Il a d’ailleurs été invité au Pro Bowl à trois reprises.

COVID-19: quelques ajustements nécessaires chez les Titans

L’enquête réalisée par la NFL et l’Association des joueurs à propos du respect du protocole lié à la pandémie de COVID-19 a montré un manque de rigueur dans le port du masque et un manque de communication chez les Titans du Tennessee.

C’est du moins ce que le réseau ESPN a révélé. Des mesures disciplinaires à l’endroit d’individus ne seront toutefois pas prises et l’équipe ne sera pas punie avec une pénalité au classement ou une perte de choix au repêchage. Une amende pourrait toutefois être considérée.

Une éclosion de cas chez les Titans – 24 personnes ont contracté la maladie – a forcé le circuit Goodell à reporter deux parties de l’équipe depuis le début du mois et à ouvrir une enquête.

Après celle-ci, il a été possible de voir que plusieurs incidents ont été dénombrés. Des images ont en effet montré que le masque n’était pas porté à tout moment à l’intérieur des installations d’entraînement de l’équipe.

Le club aurait également manqué de clarté dans son message pour les joueurs à propos de l’interdiction de se réunir et de s’entraîner à l’extérieur des installations.