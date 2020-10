Le tournoi de Tiger Woods annulé

La fondation du golfeur Tiger Woods a confirmé lundi l’annulation du tournoi Hero World Challenge du circuit de la PGA, en raison de la pandémie de coronavirus.

La compétition non officielle dont les profits sont remis à cet organisme devait se dérouler du 3 au 6 décembre à Albany, aux Bahamas. Seulement 18 joueurs allaient y participer; en 2019, aucun Canadien ne se trouvait sur les verts quand le Suédois Henrik Stenson avait enlevé les grands honneurs. Woods avait fini au quatrième rang.

«Cette décision a été prise pour la santé et le mieux-être de tous les gens impliqués dans ce tournoi, et avec toute la communauté d’Albany en tête, a déclaré l’organisation par voie de communiqué. Nous nous attendons à recevoir 18 des meilleurs golfeurs au monde et plusieurs invités l’année prochaine.»

Jon Rahm, Rickie Fowler, Bubba Watson et Jordan Spieth comptent parmi les vainqueurs du Hero World Challenge. Pour sa part, Woods l’a gagné cinq fois quand il avait lieu à Thousand Oaks, en Californie.