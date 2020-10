Eugenie Bouchard commence du bon pied

La Québécoise Eugenie Bouchard a remporté son premier duel des qualifications au tournoi ITF de Macon, dans l’État de la Géorgie, aux dépens de l’Américaine Alexa Glatch, lundi.

Bouchard, première tête de série des qualifications, l’a emporté aisément en deux manches identiques de 6-2. Le duel a duré 1 h 12 min.

La favorite locale a éprouvé plusieurs difficultés sur son service et la joueuse de 26 ans a été en mesure de capitaliser sur cinq des sept balles de bris offertes par Glatch. Bouchard a été beaucoup plus convaincante avec les balles en main, y allant notamment de cinq as.

Glatch ne s’est offert le service de la Québécoise qu’une fois, à l’avant-dernier jeu de la manche ultime, avant que Bouchard ne lui réponde coup sur coup avec un bris de son cru.

Il s’agissait d’un premier rendez-vous en carrière entre les deux athlètes. Glatch, une vétérane de 31 ans, revendique le 291e rang au classement de la WTA.

Pour atteindre le tableau principal à Macon, la 140e raquette mondiale devra vaincre la gagnante du duel entre l’Américaine Katie Volynets et la Japonaise Kyoka Okamura.