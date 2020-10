Raonic gagne à Saint-Pétersbourg, Pospisil déjà éliminé

Le Canadien Milos Raonic a remporté son match de premier tour du tournoi de Saint-Pétersbourg, en Russie, mardi.

Raonic, sixième favori du tournoi et 21e raquette mondiale, a vaincu l'Américain J.J. Wolf, issu des qualifications et 123e au classement de l'ATP, en deux manches de 7-6 (5) et 6-1.

Le vainqueur a réussi l'impressionnant total de 21 as lors du duel. Il n'a commis aucune double faute et a sauvé cinq balles de bris.

Au prochain tour, l'Ontarien croisera le fer avec le Kazakh Alexander Bublik, 52e au monde.

Raonic reprenait l'action après avoir déclaré forfait pour Roland-Garros, qui s'est terminé il y a deux jours par le 13e sacre de l'Espagnol Rafael Nadal à la Porte d'Auteuil.

Pospisil freiné

Plus tard, Vasek Pospisil affrontait le Russe Andrey Rublev, 10e au monde et troisième tête de série. Le Canadien n’a pas été en mesure de passer au tour suivant en vertu d’une défaite en deux manches de 6-2 et 6-4.

Le gagnant a réussi quatre bris en 13 occasions et poursuit sur une bonne lancée, puisqu’il avait atteint les quarts de finale lors des Internationaux de France et des États-Unis. Entre les deux tournois majeurs, il a été couronné au tournoi ATP 500 de Hambourg, en Allemagne. Il s’agissait d’un troisième titre pour lui cette saison.

Pospisil (79e), pour sa part, demeure en quête d’une première victoire depuis celle acquise aux dépens de l’Espagnol Roberto Bautista Agut au troisième tour des Internationaux des États-Unis. Il avait notamment vaincu Raonic au deuxième tour à New York.