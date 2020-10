Jimmy Butler est en mission

Quelques instants après la défaite du Heat de Miami en finale de la NBA, Jimmy Butler pensait déjà à la prochaine saison.

Le joueur vedette a bien l’intention de se reprendre et de donner un championnat au club floridien dès la prochaine campagne.

«C’est ce que l’équipe a besoin que je fasse, ce que l’organisation me demande, a-t-il dit lors de sa conférence de presse suivant le gain des Lakers de Los Angeles.

Butler a même parlé d’une promesse qu’il a faite au président de l’équipe Pat Riley et à l’entraîneur-chef Erik Spoelstra.

«Je leur ai dit que j’allais leur permettre de remporter un championnat et je vais tenir ma promesse, alors je me dois de le faire l’an prochain, a-t-il clamé. J’ai dit à coach Pat et coach Spo que je suis là pour ça. Je n’ai pas fait mon boulot, je me dois donc de faire ma part de notre entente.»

Butler est un membre du Heat depuis le 9 juillet 2019, lui qui avait été obtenu dans une transaction avec les 76ers de Philadelphie. Parions que la formation de Miami ne regrette pas son acquisition. En 2019-2020, le vétéran de neuf saisons a maintenu des moyennes de 19,9 points, 6,7 rebonds et 6 mentions d’assistance par match.

En finale, Butler a été particulièrement bon. Il a maintenu des moyennes de 26,2 points, 8,3 rebonds et 9,8 aides par affrontements.

Si jamais il ne «tient pas sa promesse» en 2020-2021, le natif du Texas aura d’autres occasions, puisqu’il détient un contrat valide jusqu’à la fin de la campagne 2022-2023 avec le Heat.